В центре Челябинска встало движение троллейбусов

Из аварии на оживленном перекрестке в Челябинске встало движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ООО «ЧелябГЭТ», остановилось движение троллейбусов на пересечении проспектов Ленина и Свердловском в направлении ЧТЗ и троллейбусного депо.

«Оборвана растяжка», – уточнили представители предприятия.

От парка Гагарина троллейбус №14 следует по улицам Энгельса и Коммуны, №10 – на Молдавскую. Троллейбусы из Ленинского района перенаправлены до автовокзала «Центральный».

Троллейбусы производства челябинского завода «Синара» с возможностью автономного хода следуют без изменений маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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