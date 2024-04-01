В центре Челябинска встало движение троллейбусов

Из аварии на оживленном перекрестке в Челябинске встало движение троллейбусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ООО «ЧелябГЭТ», остановилось движение троллейбусов на пересечении проспектов Ленина и Свердловском в направлении ЧТЗ и троллейбусного депо.
«Оборвана растяжка», – уточнили представители предприятия.
От парка Гагарина троллейбус №14 следует по улицам Энгельса и Коммуны, №10 – на Молдавскую. Троллейбусы из Ленинского района перенаправлены до автовокзала «Центральный».
Троллейбусы производства челябинского завода «Синара» с возможностью автономного хода следуют без изменений маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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