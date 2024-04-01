На Южном Урале введен карантин по африканской чуме свиней

В одном из районов Челябинской области ввели карантин по африканской чуме свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ограничительные мероприятия действуют с 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района.

Угрожаемая зона распространяется в радиусе 5 километров от поселка, зона наблюдения – до 50 километров от границ угрожаемой зоны.

На расстоянии пяти километров от эпизоотического очага запрещаются все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности дикого кабана. В угрожаемую зону вошла часть охотничьего угодья «Нагайбакское».

В зоне наблюдения запрещается охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования его численности, охота на иные виды охотничьих ресурсов не запрещена.

В зону наблюдения частично или полностью попадают закрепленные охотничьи угодья «Верхнеуральское», «Нагайбакское», «Уйское», «Чесменское», «Агаповское», «Джабыкское», «Карталинское», «Березинское», общедоступные охотничьи угодья «Подольское», «Темирское», «Тогузак», «Стрелецкое», «Зеленая долина», государственные заказники Челябинской области «Анненский», «Карагайский», «Черноборский».

Челябинск, Виктор Елисеев

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