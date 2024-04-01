Сотрудники челябинского бассейна предстанут перед судом после гибели шестилетнего мальчика

В Челябинской области перед судом предстанут двое сотрудников бассейна, обвиняемых в гибели малолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух 19-летних челябинцев, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 13 января текущего года в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска: шестилетний мальчик оказался в воде. Ребенок погиб. По версии следствия, в этом виноваты двое матросов-спасателей, пренебрегших своими обязанностями по контролю за ситуацией в бассейне.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд

Челябинск, Виктор Елисеев

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