Компанию «динозавра» челябинской политики оштрафовали за незаконную стройку

В Ленинском районе Челябинска после выявленных нарушений приостановлено строительство жилого дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку исполнения законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома.

В ходе нее было установлено, строительная компания «Южуралстройсервис» (руководитель – депутат Челябинской городской Думы Рафаил Шафигулин) ведет строительство жилого дома на земельном участке напротив домов №2 и №4 по Канатовскому переулку. При этом разрешения на строительство у застройщика нет.

Прокуратура направила генеральному директору специализированного застройщика представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого строительные работы приостановлены до получения разрешения на строительство.

Кроме того, заместитель генерального директора оштрафован на 20 тысяч рублей за ведение строительных работ без разрешения.

Ситуация остается на контроле прокуратуры района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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