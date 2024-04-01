Администрацию Сосновского района через суд заставляют отремонтировать опасные эвакуационные лестницы в детских садах

В Сосновском районе прокуратура через суд обязала администрацию отремонтировать эвакуационные лестницы в детсадах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с опасными для жизни конструкциями надзорное ведомство Сосновского района столкнулось в двух детских садах при приемке образовательных учреждений к новому учебному году в 2023 году.
«Установлено, что здания детских садов поселка Рощино оборудованы пожарными выходами в виде лестниц, ведущих на улицу из помещений второго этажа», – уточнили представители прокуратуры. Бетонные перекрытия были разрушены, из них торчала арматура, перила зияли дырами.
В итоге прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Сосновского района восстановить целостность либо произвести замену эвакуационных лестниц в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу, за его исполнением установлен контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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