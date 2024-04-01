С начала года в Челябинской области депортировали почти полтысячи иностранцев

Почти пяти сотням мигрантов указали на выход в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в текущем году количество проведенных в рамках операции «Нелегальный мигрант» рейдовых мероприятий в местах притяжения, концентрации иностранных граждан, на рынках, объектах строительства, тепличных хозяйств, жилого сектора, гостиниц, общежитий и хостелов увеличилось вдвое.

С начала года возбуждено 354 уголовных дела в сфере миграции.

Пресечено более 3 тысяч административных правонарушений.

Выслано из страны 323 иностранца и еще 143 ожидают исполнения решений о депортации и выдворении в Центре временного содержания.

В результате принятых мер в 2 раза сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Для сравнения, в прошлом году было возбуждено 944 уголовных дела в сфере миграции.

К административной ответственности привлечено 13 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Выдворено из страны 1600 иностранных граждан, что в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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