С начала года в Челябинской области депортировали почти полтысячи иностранцев

Почти пяти сотням мигрантов указали на выход в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в текущем году количество проведенных в рамках операции «Нелегальный мигрант» рейдовых мероприятий в местах притяжения, концентрации иностранных граждан, на рынках, объектах строительства, тепличных хозяйств, жилого сектора, гостиниц, общежитий и хостелов увеличилось вдвое.
С начала года возбуждено 354 уголовных дела в сфере миграции.
Пресечено более 3 тысяч административных правонарушений.
Выслано из страны 323 иностранца и еще 143 ожидают исполнения решений о депортации и выдворении в Центре временного содержания.
В результате принятых мер в 2 раза сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Для сравнения, в прошлом году было возбуждено 944 уголовных дела в сфере миграции.
К административной ответственности привлечено 13 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Выдворено из страны 1600 иностранных граждан, что в полтора раза больше, чем в 2022 году.
Челябинск, Виктор Елисеев
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