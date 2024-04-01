Нетрезвый южноуралец бросился душить контролера в «Ласточке»

В Челябинской области транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении пассажира электропоезда «Ласточка», с кулаками набросившегося на контролера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

Сам инцидент произошел 16 марта. Разбираться в нем пришлось сотрудникам линейного отдела полиции на станции Троицк, куда поступило сообщение о дебоше, который устроил один из пассажиров электропоезда «Магнитогорск – Челябинск».

Прибыв к электричке, полицейские задержали 25-летнего жителя Верхнеуральского района, ехавшего из Магнитогорска в Челябинск. Молодой человек изрядно принял на грудь, и на протяжении едва ли не всей дороги ходил по вагону и мешал другим пассажирам. На замечания соседей по электричке дебошир не реагировал.

На перегоне железнодорожных станций «Золотая Сопка – Троицк» верхнеуралец вышел в тамбур пятого вагона, где встретил старшего контролера-кассира. 23-летняя работница поездной бригады сделала ему замечание и попросила покинуть тамбур и занять свое место, так как электропоезд готовится к остановке. В ответ дебошир ударил девушку по лицу, а после того, как она упала, начал ее душить.

На помощь работнице поездной бригады поспешили другие пассажиры и коллеги, которые сразу вызвали полицию.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть ЛОП на станции Троицк, где направили медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение нарушителя.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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