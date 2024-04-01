Прокурор потребовал для экс-директора структуры мэрии Челябинска восемь лет «строгача»

Гособвинитель потребовал отправить бывшего руководителя МКУ «Городская среда» в колонию строго режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Курчатовском районном суде Челябинска прошли прения по уголовному делу в отношении директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева.

Напомним, Грезев и его бывший зам Сергей Любимов были задержаны в июне 2022 года. Экс-директор МКУ обвиняется в получении через посредника взятки в 3 миллиона 745 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на незаконное размещение индивидуальными предпринимателями торговых киосков на территории Челябинска и не давал указаний на демонтаж этих объектов.

В ходе прений представитель государственного обвинения попросил суд приговорить экс-руководителя структуры челябинской мэрии к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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