В Челябинской области рабочий погиб под градом щебня

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на карьере в Кунашакском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на Канзафаровском карьере в Кунашакском районе.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По данным источника, знакомого с обстоятельствами случившегося, сотрудник ООО «Долерит» залез в емкость для щебня, не предупредив коллег, – пишет 74.ru. – В итоге его засыпало камнями».

К месту происшествия выехал руководитель компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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