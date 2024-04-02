2 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

02.04.2024, вторник

10:00 – 19:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (ЦМТЧ, пр. Ленина, 35)

10:30 Челябинск – Литературная викторина «Чемодан с загадками» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Праздник веселых книг» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: проводят опытные юристы (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Районный полуфинал VIII Конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`24» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

13:00 Челябинск – Районный полуфинал VIII Конкурса поэтического чтения «ЧиБиС` 24» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 – 17:00 Челябинск – Литературно-познавательная программа «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

15:00 Челябинск – Праздничный концерт «Взгляд в Искусство», посвященный 55-летию детской школы искусств №7 (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9 ул. Петра Сумина, 26)

19:00 Челябинск – Мастер-класс от финалиста чемпионата России по аргентинскому танго Алены Сахаровой (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

20:15 – 24:00 Торжественная подсветка Челябинской телебашни в честь Дня единения народов Беларуси и России» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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