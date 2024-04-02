В Челябинске стартуют испытания тепловых сетей на максимальную температуру

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», в апреле в централизованной зоне теплоснабжения 01 пройдут проверки тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода.

«Испытания на максимальную температуру теплоносителя – одно из мероприятий по подготовке Челябинска к следующим отопительным периодам, – уточнили представители компании. – Они проводятся для того, чтобы проверить готовность тепловых сетей и оборудования к работе в условиях низких температур наружного воздуха».

Оптимальным временем для проведения аудита являются последние месяцы отопительного периода. Именно весной у теплоэнергетиков есть возможность провести испытания и, в случае выявленных повреждений, оперативно устранить их относительно безболезненно для потребителей, считают в компании.

В 2024 году запланировано 3 этапа проверок.

11 апреля с 06:00 до 20:00 проверки пройдут на магистральных и распределительных тепловых сетях в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Курчатовский, Калининский, Центральный районы).

16 апреля с 06:00 до 20:00 – в контуре теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Советский, Центральный, Ленинский районы).

18 апреля с 06:00 до 20:00 – в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной (Калининский, Курчатовский районы).

На период испытаний будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, попадающих в контур испытаний.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» предупреждают, что в случае некорректной работы внутридомового теплофикационного оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды. Расчетная максимальная температура теплоносителя может достигать 127 градусов по Цельсию.

Поэтому челябинцам настоятельно рекомендуют проявлять аккуратность – включать сначала холодную воду и постепенно добавлять в смесителе горячую.

В случае повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует обращаться в управляющую компанию.

Также жителям и гостям города необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи теплосетевых объектов, не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность. Если есть ограждение – не пытаться проникнуть за него. Не проходить и не проезжать через затопленную зону.

Если челябинцы обнаружат возможное место повреждения тепловых сетей, теплоэнергетики просят предупредить об этом прохожих и обязательно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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