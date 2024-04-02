В Златоусте вынесли приговор 20-летнему лихачу, угробившему 17-летнюю девушку и пенсионера

Студенту-южноуральцу вынесли приговор за смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 20-летнего жителя Кусы виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Трагедия произошла в апреле 2023 года на 16 километре автодороги Златоуст – Куса. Южноуралец, управляя автомобилем ВАЗ 21144 «Лада Самара», в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan.

В результате ДТП 73-летний водитель автомобиля Renault скончался, его случайная 34-летняя попутчица получила тяжелые травмы.

Ехавшая с лихачом 17-летняя девушка погибла на месте. 18-летний пассажир «Лады» получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил кусинца к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

️Также судом удовлетворены гражданские иски родственников погибших и потерпевшей о взыскании с виновного компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 2,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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