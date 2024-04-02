Челябинец, устроивший поножовщину у бара в центре города, получил срок

Суд вынес приговор жителю Челябинска, порезавшему несколько человек в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 21-летнего местного жителя виновным в совершении убийства, а также покушении на убийство двух человек.

Напомним, трагедия произошла ночью 28 октября прошлого года у бара на улице Кирова. Подвыпивший молодой человек поругался с незнакомцем. В пылу ссоры он несколько раз ударил оппонента ножом в лицо и в грудь и попытался сбежать. Но его догнали приятели пострадавшего, решившие задержать челябинца до приезда полиции.

Однако горожанин ранил и их. Один из молодых людей получил несколько ударов ножом в спину, другой – удар ножом в бок.

Через какое-то время парень, пострадавший в первой стычке, умер в больнице.

Суд приговорил южноуральца к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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