В пригороде Челябинска затопило оживленную магистраль

Одна из двух дорог, связывающих Старокамышинск с центром Копейска, ушла под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 2 апреля участок дороги, связывающей копейский поселок Старокамышинск с центром города оказался затоплен.

Вода в карьере шахты №45 превысила обычный уровень и выплеснулась на дорожное полотно между автобусными остановками «Шахта «Комсомольская» и «Улица Баженова». Об этом сообщают жители пригорода областного центра.

Эта трасса – одна из двух, которыми поселок связан с центром городского округа. Именно по ней организовано движение автобусных маршрутов №2 и №22. По этой же магистрали проходит маршрут межмуниципального автобуса №217 «Коркино – Копейск (поселок Тугайкуль)".

Еще одна дорога, связывающая поселок с центром города, проходит через поселок Железнодорожный. По этому маршруту направляется из поселков Октябрьский и Старокамышинск автобус №26. Его обслуживает частный перевозчик, на направлении задействованы шесть автобусов малого класса.

В мэрии подтопление трассы подтвердили. «В связи с обильным таянием снега наблюдается повышение уровня воды на карьере шахты №45. В связи с чем частично подтоплена автодорога от поселка Бажово до поселка Старокамышинск, – заявили в пресс-службе администрации Копейска. – Городскими службами проводятся мероприятия по понижению уровня воды в карьере путем откачки насосным оборудованием, также принимается комплекс дополнительных мер, в том числе укрепление бортов автодороги и отсыпка дамб».

Жителей просят минимизировать движение по участку автодороги от поселка Бажово до поселка Старокамышинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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