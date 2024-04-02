В Челябинске с родителей подростка-самокатчика, сбившего пенсионерку, взыскали полмиллиона рублей

Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу 77-летней челябинки, пострадавшей от несовершеннолетнего самокатчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по результатам проверки по факту причинения вреда здоровью пожилой женщины.

В октябре 2022 года во дворе дома на проспекте Ленина в Челябинске подросток, управляя электросамокатом, сбил 77-летнюю пенсионерку. Пожилая челябинка получила перелом плечевой кости со смещением, что квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Центральный районный суд в ноябре прошлого года исковые требования прокурора удовлетворил частично. С несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда – с его родителей в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в 350тысяч рублей и 13,3 тысячи рублей расходов на лечение.

Прокурор обжаловал это решение.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение районного суда отменено, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в полмиллиона рублей и расходы на лечение. Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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