Условный срок вместо «строгача»: в Челябинске огласили приговор экс-директору МКУ «Городская среда»

Бывшему руководителю структуры челябинской мэрии огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд Челябинска признал директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева виновным в получении взятки.

Напомним, Грезев и его бывший зам Сергей Любимов были задержаны в июне 2022 года. По версии следствия, топ-менеджер структуры мэрии получил через посредника 3 миллиона 745 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на незаконное размещение индивидуальными предпринимателями торговых киосков на территории Челябинска и не давал указаний на демонтаж этих объектов.

В ходе прений представитель государственного обвинения попросил суд приговорить экс-руководителя структуры челябинской мэрии к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей.

Однако в итоге Грезеву вынесли куда более мягкий приговор. Экс-директор «Городской среды» получил 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, он лишен права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные посты на госслужбе в течение восьми лет после отбывания срока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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