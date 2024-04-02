На Южном Урале медведи выходят из спячки

В южноуральских горах проснулись медведи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», первые в этом сезоне следы хозяина леса госинспекторы заметили возле тропы в районе Евлакты.

«Вопреки расхожему мнению, проснувшийся медведь вовсе не злой и агрессивный. Организм здорового топтыгина устроен так, что запаса жира даже после спячки у него остается еще недели на 2-3. Как раз чтобы дотянуть до первых ростков», – отмечают сотрудники парка.

Так что сейчас косолапый неспешно бродит вокруг берлоги, перекусывая остатками сухой травы или тушками погибших зимой животных. А в непогоду может вообще вернуться в свою спальню и залечь там на несколько дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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