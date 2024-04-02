Сугробы и ледяное крошево: скорая помощь не смогла подъехать к дому пожилой пациентки в Златоусте

Чтобы доставить пожилую пациентку в больницу Златоуста, пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную вызвали родственники 70-летней бабушки.

После осмотра стало ясно, что оказать помощь больной можно только в условиях стационара. Однако подъехать к дому и забрать горожанку оказалось невозможно.

«Весенняя распутица превратила крутой подъем улицы, покрытый растаявшими сугробами и ледяным крошевом, в труднопроходимое препятствие, опасное не только для машин, но и для пешеходов. В этих экстремальных условиях помочь могли только спасатели», – рассказали представители ведомства.

Дежурной смене Златоустовского отряда областной ПСС, которую вызвали сотрудники медучреждения, оценив обстановку на месте, приняла решение о единственно возможном и самом безопасном для пожилой женщины способе – до кареты СМП ее донесли с помощью альпинистских рулонных носилок.

Ухудшения самочувствия во время необычной, но жизненно важной транспортировки не было допущено, женщина госпитализирована в больницу.

Будут ли претензии по поводу такого состояния дороги предъявлены мэрии, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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