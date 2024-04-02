У уральского школьника случился инсульт во время занятий

У магнитогорского школьника случился инсульт во время выполнения домашнего задания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной детской клинической больницы, проблем со здоровьем у 12-летнего мальчика не отмечалось, но в декабре прошлого года, когда он дома делал уроки, ему внезапно «стрельнуло» в голову. Ребенок упал со стула на пол и еле-еле дополз до дивана. Вернувшиеся с работы родители обнаружили, что у сына парализована левая часть тела, перекошено лицо, а речь бессвязна, и вызвали «скорую».

Мальчика доставили в реанимацию магнитогорской больницы, а потом – на вертолете – в неврологическое отделение ЧОДКБ, где у ребенка диагностировали ишемический инсульт.

«В ходе обследования выявлен повышен гомоцистеин. По результатам МРТ, был найден тромб в средней мозговой артерии, – пояснили медики. – В течение лечения мальчик получал антикоагулянтную терапию, сейчас проходит уже второй курс реабилитации в нашем отделении. Реабилитация имеет важнейшее значение для восстановления утраченных в результате инсульта функций».

В рамках реабилитации школьник ежедневно занимается лечебной физкультурой, роботизированной механотерапией, ему делают массаж, проводят лазеротерапию и хромотерапию, с ним занимаются логопед и психолог.

Сегодня мальчик уже ходит самостоятельно, но пока хромает, зато в руки возвращается сила.

Челябинск, Павел Зварзин

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