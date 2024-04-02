В Челябинске перед судом предстанет 15-летний подросток, напавший на восьмиклассника с пистолетом

Челябинский подросток ответит в суде за хулиганские действия в отношении сверстника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего школьника, обвиняемого в хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Напомним, конфликт произошел вечером 17 января этого года в микрорайоне Чурилово. До этого один из восьмиклассников поссорился со сверстником из параллельного класса и позвал на «разборки» с ним своих знакомых десятиклассников.
Заручившись столь внушительной поддержкой, подросток сначала несколько раз ударил своего оппонента, а потом выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер». В результате школьник получил легкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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