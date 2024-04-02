«Трактор» потерпел поражение в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Ярославле уступил «Локомотиву» – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды активно начали встречу, и первым удача улыбнулась гостям.

На шестой минуте нападающий «Трактора» ворвался в зону ярославцев и из круга вбрасывания мощным ударом поразил ворота «Локомотива» – 1:0 в пользу челябинцев.

Это не остановило хозяев. Как и удаление в их составе на 11-й минуте встречи. На 12-й минуте ярославцы воспользовались коротким замешательством гостей, и, убежав в контратаку, вдвоем ворвались в зону «черно-белых». Оказавшийся один против двух соперников Альберт Яруллин не смог их остановить, и Александр Полунин, выкатившись на Зака Фукале, не оставил голкиперу южноуральцев шансов – 1:1.

Первый период так бы и окончился ничьей. Если бы не удаление на 20-й минуте Альберта Яруллина. Хозяева воспользовались численным преимуществом, и закатили «трактористам» шайбу «в раздевалку» – 2:1, и с этим счетом команды ушли на первый период.

Во второй двадцатиминутке оба клуба активно атаковали, но долгое время не могли добиться результата. Пока на 35-й минуте один из нападающих хозяев не влетел на полной скорости во вратаря гостей. Зак Фукале получил повреждение, и при помощи одноклубников отправился в раздевалку. Его место занял Сергей Мыльников.

А уже на 37-й минуте Александр Полунин оформляет дубль – 3:1 в пользу «Локомотива». И тут же челябинец Альберт Яруллин отправился на скамейку штрафников. Но изменением численного состава первыми воспользовались сами южноуральцы. Михаил Котляревский по левому флангу в зону хозяев и с близкого расстояния расстрелял ворота ярославцев – 2:3. И все-таки за несколько секунд до выхода Яруллина ярославцы реализовали численное преимущество – 4:2, гол на свой счет записывает Павел Красковский.

И на второй минуте третьего периода хозяева еще больше упрочивают свое преимущество: Александр Елесин с острого угла поражает ворота челябинского клуба – 5:2.

До финального свистка счет уже не изменился. Итог – победа «Локомотива», и ярославцы выходят вперед в полуфинальной серии – 1:0.

Следующая игра пройдет здесь же, в Ярославле, 4 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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