3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

03.04.2024, среда
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09:30 Челябинск – Презентация для СМИ нового оборудования, поступившего в Челябинскую областную клиническую больницу в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 4)
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10:00 – 19:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (ЦМТЧ, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Городской общественный форум «Челябинск-2024» («Radisson blu», ул. Труда, 179)
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12:00 Челябинск – Мастер-классы для семей с детьми, интерактивная программа и консультирование психологов и юристов (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Литературно-музыкальная программа «Если в сердце живет весна» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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19:33 Челябинск – Новый художественный ансамбль с проектом «ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРОСЫ» в сеансе одновременной игры sopromat (mini театр, ул. Плеханова, 45)
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