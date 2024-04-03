Руководство СКР взяло на контроль историю «скорой», которая не смогла подъехать к пациенту в Златоусте

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, история о том, что в Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям, дошла до федеральных телеканалов.

Напомним, об инциденте рассказали вчера, 2 апреля, в поисково-спасательной службе Челябинской области. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную вызвали родственники 70-летней бабушки.

После осмотра стало ясно, что оказать помощь больной можно только в условиях стационара. Однако подъехать к дому и забрать горожанку оказалось невозможно. Весенняя распутица превратила крутой подъем улицы, покрытый растаявшими сугробами и ледяным крошевом, в труднопроходимое препятствие, опасное не только для машин, но и для пешеходов. В итоге медикам пришлось обратиться к спасателям, которые и донесли пенсионерку с помощью альпинистских рулонных носилок до автомобиля скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Комитета по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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