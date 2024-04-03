Депутат гордумы Челябинска останется в СИЗО

Депутат Челябинской городской Думы снова не смог оспорить решение суда о заключении под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Виталию Паутову и директору коммерческой организации, обвиняемым в посредничестве в передаче взятки.

Напомним, 17 октября прошлого года сотрудники ФСБ задержали парламентария и бизнесмена. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов и руководитель строительной компании Алексей Алексеенко выступили в качестве посредников при передаче чиновникам мэрии Челябинска взятки в 2 миллиона рублей за содействие в выдаче организации разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Центральный районный суд Челябинска постановил заключить обоих под стражу. Защитники задержанных пытались оспорить это решение, но безуспешно. Позднее эту меру пресечения несколько раз продляли. 7 марта текущего года районный суд в очередной раз принял решение оставить челябинцев под стражей – на сей раз до 16 апреля.

Защита снова оспорила это решение. Однако суд апелляцию отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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