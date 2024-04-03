Подросток, обиравший уральских пенсионеров, предстанет перед судом

В Южноуральске подросток предстанет перед судом за хищение средств у пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, неизвестный соучастник подростка звонил пожилым южноуральцам, представлялся врачом или сотрудником полиции и требовал передать деньги либо для лечения родственников или знакомых, пострадавших в аварии, либо для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Молодой человек в качестве курьера выезжал по адресам пожилых людей, забирал деньги и переводил на банковские счета подельника, оставляя себе в качестве вознаграждения 5% от похищенных сумм.

В феврале 2024 года 17-летний южноуралец забрал у 4 пенсионеров в общей сложности свыше 342 тысяч рублей. Ущерб потерпевшим полностью возмещен.

️Уголовное дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube