На юге Челябинской области река вышла из берегов. Объявлен режим повышенной готовности

Варненский район столкнулся с серьезным паводком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Варненского района, в связи с резким поднятием паводковых вод в селе Варна с 10 утра среды, 3 апреля, объявлен режим повышенной готовности.

В настоящее время река Нижний Тогузак вышла из берегов. По сведениям ГУ МЧС по региону, за сутки уровень воды поднялся на 80 сантиметров, подтоплены 47 приусадебных участков – на этих территориях живут 64 человека, семеро из них – дети. При этом 43 жителя (в том числе все семеро детей) разъехались по родственникам, еще 21 остается дома. В селе развернули пункт временного размещения, но туда никто пока не обращался.

«Подтопленных жилых домов нет, уровень воды на подтопленных приусадебных участках составляет от 5 до 10 сантиметров», – уточнили в экстренном ведомстве.

На месте работают местные пожарные и спасатели, также дополнительно туда направили группировку из Уральского учебного спасательного центра в составе 12 человек и двух единиц техники.

По информации управления Госавтоинспекции по региону, в связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на участке автомобильной дороги Толсты – автодорога Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды вводится временное ограничение движения на участке 5+700 км в Варненском районе.

Оно будет действовать с 12часов 3 апреля до 12 часов 4 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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