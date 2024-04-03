Магнитка стала «Компанией года» в сфере металлургии по итогам 2023 года

ММК назван «Компанией года» в сфере металлургии по итогам 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом ежегодной бизнес-премии «Компания и Персона года», проводимой при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и ВЦИОМ.

По итогам голосования экспертного жюри Магнитка одержала победу в номинации «Металлургия». Церемония награждения победителей состоялась 2 апреля в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Высокое признание делового сообщества отражает лидирующее положение ММК на российском рынке металлопроката. Компания занимает первое место по реализации металлопродукции и первое место – по продажам премиальных продуктов. На сегодня Магнитка – один из крупнейших поставщиков для трубной промышленности, строительной отрасли, машино- и автомобилестроения. В своей стратегии развития мы поставили цель: быть лучшим поставщиком, сохранять фокус на потребностях клиентов в высококачественной продукции и первоклассном сервисе. Этот ориентир предполагает непрерывное совершенствование по всем направлениям деятельности», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Ежегодная бизнес-премия «Компания и Персона года» учреждена в 1998 году и призвана отмечать успехи компаний и персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые. Среди партнеров премии – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», деловой журнал «Эксперт», информационное агентство «Регнум» и другие российские медиаресурсы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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