Сеть покоряет уральский Хребет

В Челябинской области установили новое телеком-оборудование.

Инженеры «МегаФона» обеспечили стабильный сигнал сети для мобильного интернета и голосовой связи на железнодорожной станции Хребет в Челябинской области. Теперь жители близлежащих поселков и пассажиры проходящих поездов смогут передавать данные на средней скорости около 40 Мбит/с.

Благодаря проведенным инфраструктурным работам стабильный сигнал связи появился не только на самой железнодорожной станции, но и в прилегающих поселках Хребет и Новый Хребет, где в общей сложности проживает около тысячи человек. Установленное телеком-оборудование функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах и гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

Отметим, ежедневно через станцию Хребет в Миасском городском округе проходят пригородные поезда, следующие из Златоуста в Челябинск и обратно.

Согласно анализу обезличенных данных пользовательских обращений, в среднем за сутки жители прилегающих населенных пунктов и находящиеся на железнодорожной станции пассажиры расходуют трафик, сопоставимый более чем с 450 минутами видеоразговора в мессенджере. Наибольшая активность приходится на выходные и праздничные дни, когда большая часть южноуральцев уезжает за город.

«Абонентам, переезжающим из одного города в другой, важно оставаться на связи и быстро передавать данные по сети на протяжении всей поездки. Для обеспечения комфортной скорости интернета мы постоянно модернизируем и запускаем новое телеком-оборудование. После проведенных работ в районе железнодорожной станции Хребет средняя скорость передачи данных здесь составила 40 Мбит/с», – рассказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

В общей сложности с начала этого года специалисты оператора модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населенных пунктах Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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