17 южноуральцев задержали за организацию незаконной миграции

Челябинский бизнесмен организовал канал незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе пресечен канал незаконной миграции. В совершении преступления подозреваются 17 человек, включая организатора – руководителя челябинской фирмы.

Главным следственным управлением регионального полицейского главка по материалам оперативников УФСБ России по Челябинской области и сотрудников Пограничного управления возбуждено уголовное дело. По адресам проживания фигурантов, местам концентрации мигрантов и в трех офисах проведены 27 обысков. Следователями изъяты документация, компьютерная и оргтехника.

Кроме того, 32 иностранца доставлены в управление по вопросам миграции для установления законности их пребывания в Российской Федерации. Силовую поддержку следователям главка МВД оказывали спецподразделения региональных УФСБ, Погрануправления ФСБ и Росгвардии.

По данным следствия, участники группы помогли легализоваться более тысячи мигрантов. Южноуральцы оформляли иностранцам фиктивную регистрацию по месту пребывания, готовили поддельные трудовые договоры, а также обеспечивали их пакетом документов для получения гражданства РФ, снабжая подложными медицинскими справками и результатами прохождения различных комиссий.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников организации канала незаконной миграции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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