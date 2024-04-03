В Челябинской области коммерсант ответит в суде за гибель рабочего

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерь человека.

По данным следствия, в сентябре прошлого года электрогазосварщик, находясь на территории предприятия, расположенного в селе Шантарино Троицкого района, во время разгрузки зерна вышел в зону завальной ямы, которая оказалась не ограждена.

Работник упал и не смог выбраться самостоятельно. Мужчина скончался в результате механической асфиксии.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в суд», – сообщили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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