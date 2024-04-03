В Челябинске огласили первый приговор по серии дел о диверсиях на железной дороге

Суд приговорил челябинца, совершившего диверсию на железной дороге, к длительному сроку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 апреля, Челябинский областной суд признал 28-летнего местного жителя виновным в покушении на диверсию на железной дороге.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 июня прошлого года на 35 километре перегона Чурилово – пост Восточный в Челябинске. В результате диверсии сгорели два релейных шкафа. Челябинца задержали через несколько часов.
По информации пресс-службы управления ФСБ по Челябинской области, молодой человек симпатизировал украинской террористической организации и ставил целью помешать поставкам вооружения для нужд специальной военной операции.
Суд приговорил южноуральца к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся девять – в колонии строгого режима.
Напомним, весной-летом на Южном Урале произошло несколько диверсий на железной дороге. Так, в конце мая подожгли релейные шкафы недалеко от Магнитогорска, в июне аналогичные нападения произошли под Миассом и в Челябинске. Всех диверсантов задержали.
Челябинск, Виктор Елисеев
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