«Металлург» побеждает в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала встречи магнитогорские хоккеисты завладели инициативой.

«Металлург» больше атаковал, но гости уверенно играли в обороне. Даже оставшись в середине первого периода втроем против пятерых хозяев, екатеринбуржцы выстояли. И главная заслуга в этом принадлежала вратарю «Автомобилиста» Евгению Аликину. В итоге на первый перерыв команды отправились, так и не открыв счет в матче.

Безголевое противостояние продолжалось и большую часть второго периода. Но на 35-й минуте магнитогорцы убежали в атаку, Александр Петунин сделал проброс на пятак, и шайба, угодив в конек защитника «Автомобилиста», влетела в ворота – 1:0, хозяева открывают счет. Вторая двадцатиминутка закончилась с минимальным преимуществом «Магнитки».

При этом статистика говорила о существенном преимуществе хозяев: за два периода магнитогорцы произвели 58 бросков против 31 – у екатеринбуржцев, соотношение ударов в створ ворот составило 28 к 18. А вот вбрасываний команды выиграли практически поровну – 20 у «Металлурга» и 21 у гостей.

В третьем игровом отрезке продолжилось упорное противостояние, но заброшенных шайб не было. На 58-й минуте голкипер гостей покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. На этом «Автомобилист» и поймали магнитогорцы. За минуту и 59 секунд Павел Акользин поражает пустые ворота екатеринбуржцев – 2:0.

Но и это не все. За 42 секунды до сирены Данил Романцев сокращает отставание – 1:2.

И все-таки южноуральцам удается удержать хрупкое преимущество.

«Металлург» выходит вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина – 1:0. Следующий матч состоится 5 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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