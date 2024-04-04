4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

04.04.2024, четверг
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10:00 – 19:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (ЦМТЧ, пр. Ленина, 35)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню здоровья (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Профилактическая беседа «Кибербезопасность»: информационный урок «Цифровые ловушки», викторина «Таинственная паутина» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 Челябинск – Апрельская панорама «От улыбки станет всем светлей…» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:30 Челябинск – Открытие выставки художника Михаила Воронова-Кушаковского «Недаром помнит вся Россия», посвященной 210-летию взятия Парижа российскими войсками, а также 450-летию Оренбургского казачьего войска (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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15:00 Челябинск – «Играем за столом» в «Шашки» для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Мероприятие «Смеяться разрешается» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка Челябинска, улица Капитанская, 10а)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Специальный показ второй экспозиции фотовыставки «Я так вижу» Виктора Христенко – «Город» (пл. Революции, 1, Челябинском музей изобразительных искусств, Александровский зал)
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