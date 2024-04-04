На юге Челябинской области подъем уровня воды за сутки достигал 90 сантиметров

На юге Челябинской области продолжается борьба с паводком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, паводковая обстановка в южных районах региона развивается в соответствии с прогнозом, за сутки в результате интенсивного таяния снега на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -15 до +90 сентиметров.

В Варненском, Карталинском и Брединском районах действует режим повышенной готовности, подразумевающий мобилизацию сил и средств для предотвращения последствий половодья.

На особом контроле находятся четыре населенных пункта, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков: село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района.

В селе Варна уровень воды поднялся за ночь на 60 сантиметров. Работает пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека, в том числе один ребенок, 60 человек, включая 6 детей, переехали к родственникам. Проводятся работы по вскрытию объездной автомобильной дороги для снижения уровня и бесприпятственного пропуска воды.

Для контроля обстановки и оперативного реагирования в Варненский район выехал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

В поселке Новый Урал уровень воды за ночь упал на 5 сантиметров. Жилые помещения не подтоплены, 19 человек остались в своих домах.

В поселке Бреды уровень воды за ночь упал на 10 сантиметров. Проживавшие в домах 49 человек, в том числе 20 детей, разместились у родственников и знакомых. В поселок отправлены группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 12 человек и две единицы техники.

В поселке Наследницком уровень воды за ночь повысился на 7 сантиметров. В пункт временного размещения жители не обращались. Шесть человек остались в своих домах, 16 человек, в том числе 5 детей, разместились у родственников и знакомых.

Во всех территориях проводятся противопаводковые мероприятия. Муниципальными звеньями РСЧС, специалистами МЧС России в ночное время продолжились берегоукрепительные работы, очистка русел рек. Оказывается адресная помощь жителям, ведется постоянный мониторинг обстановки.

В поселке Черноборском Чесменского района вода покинула жилые дома и приусадебные участки, обстановка стабилизировалась. На территории поселка действует режим повышенной готовности.

На контроле находятся 10 мест перелива воды через автомобильные дороги в Кизильском, Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском районах, а также на территории Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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