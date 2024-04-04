На северо-западе Челябинска затруднено движение по двум улицам

На северо-западе Челябинска ограничили движение по двум улицам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях.
С 4 по 9 апреля затруднено движение:
по улице Солнечной в районе дома № 69 по Комсомольскому проспекту (по направлению к проспекту Победы);
по улице Молодогвардейцев в районе дома № 37В (по направлению к проспекту Победы).
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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