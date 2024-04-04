Глава СКР вмешался в историю с возможным избиением ребенка в психдиспансере в Челябинске

После жалоб челябинцев на сотрудников психоневрологического диспансера руководство СКР взяло проверку по ним на контроль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Челябинске.

«В социальных медиа размещена информация о том, что в Челябинске в одном из медицинских учреждений в отношении ребенка, проходящего лечение, совершаются противоправные действия. Со слов мальчика, в отношении него применяется физическая сила, а на руках имеются синяки», – уточнили представители СКР.

Ранее отец 8-летнего ребенка рассказал в соцсетях, что медики детского отделения психоневрологического диспансера отказываются отдавать ему сына.

Ребенок учится в коррекционной школе. В медицинское учреждение учреждение его направили из-за излишней гиперактивности и проблем в поведении. По словам родителей, неделю мальчик был на карантине. А когда их пустили к сыну, тот разрыдался и начал просить их забрать его домой. На теле у мальчика челябинцы заметили синяки, кровоподтеки и царапины.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье 117 УК РФ (истязание)", – рассказали в силовом ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube