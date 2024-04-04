На Южном Урале начинается пожароопасный сезон

В Челябинской области стартует пожароопасный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Согласно документу, пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля, а в горнозаводской зоне с 15 апреля.

«Пик пожарной опасности приходится на середину апреля и продолжается до конца мая. Уже сегодня наблюдается сухая и ветренная погода. Кроме того, в этот период начинаются сельхозработы, и люди выезжают на первые пикники на природе. Все это естественно приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим жителей и гостей региона особенно внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу», – сказал и.о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Напомним, в 2023 году пожароопасный сезон начался на Южном Урале 1 апреля. Завершился особый режим 10 ноября. За это время на территории лесного фонда региона ликвидировали 701 пожар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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