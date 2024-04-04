Троичанка лишилась 33,5 тысяч рублей, клюнув на предложение купить свадебное платье по сходной цене

Жительница Троицка стала жертвой мошенников при покупке свадебного платья для дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Троицка рассказала полиции, что искала для дочери подходящее свадебное платье.

Ослепленная заманчивым предложением, она перешла на сайт, предлагавший широкий выбор платьев по привлекательным ценам.

Вступив в переписку с продавцом, троичанка узнала, что платье ее мечты будет стоить 27 тысяч 500 рублей. Для оформления заказа необходимо было внести полную предоплату и добавить 6 тысяч рублей за доставку. Однако, получив требуемую сумму, продавец неожиданно исчез, а дальнейшие попытки связаться с ним оказались тщетными. Общий ущерб от мошеннических действий составил 33,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз предостерегают южноуральцев от неосмотрительности в интернете. «Не переходите по сомнительным ссылкам, не доверяйте заманчивым предложениям от неизвестных собеседников, обещающим низкие цены, легкий заработок или выгодные инвестиции», – напоминают стражи порядка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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