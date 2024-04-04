В Челябинске вынесли приговор банде, промышлявшей вымогательством и похищениями сирот

Вынесен приговор восьми участникам преступной группы, похищавшим деньги у детей-сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал восьмерых местных жителей виновными в похищении человека, вымогательстве, грабеже, мошенничестве, краже и угрозе убийством.

С февраля 2018 по июнь 2021 года челябинцы под различными надуманными предлогами вымогали у детей-сирот деньги. Несколько участников группировки сами были выходцами из детдомовской системы, а потому прекрасно знали, что у тех, за кем они охотились, по окончании интерната был доступ к достаточно большим суммам. Чтобы получить деньги, преступники провоцировали сирот на конфликт, после чего угрозами и насилием вынуждали их платить. Не гнушалась банда и похищениями.

Впрочем, жесткие методы использовали не всегда. Иногда деньги брали в долг либо обещая оказать какие-либо услуги. Иногда просто обманом получали у сирот банковские карты и похищали средства с их счетов.

Ущерб, причиненный 12 южноуральцам, составил около 4,7 миллиона рублей.

Четверых участников группы суд постановил отправить в исправительную колонию строгого режима на срок от 7 до 14 лет. Еще четверых приговорил к условным срокам (от 3 лет до 6 лет 6 месяцев), с испытательными сроками от 2 до 4 лет.

Удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 3,1 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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