В Челябинске на территории одного из заводов вспыхнул пожар

В Ленинском районе Челябинска загорелся цех завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 4 апреля, на территории индустриального парка «Станкомаш».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области в одном из цехов произошла технологическая вспышка при закалке деталей. В результате загорелась крыша помещения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших в результате возгорания нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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