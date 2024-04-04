В Челябинске на территории одного из заводов вспыхнул пожар

В Ленинском районе Челябинска загорелся цех завода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 4 апреля, на территории индустриального парка «Станкомаш».
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области в одном из цехов произошла технологическая вспышка при закалке деталей. В результате загорелась крыша помещения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В настоящее время пожар локализован. Пострадавших в результате возгорания нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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