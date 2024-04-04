В одном из районов Южного Урала смыло мост. От внешнего мира отрезан поселок

В Нагайбакском районе один из поселков оказался отрезан от «большой» земли из-за половодья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 3 апреля, в Нагайбакском районе. Мост через реку Курасан, бывший единственной связью поселка Копаловского с «большой» землей, не выдержал напора воды и ледохода.

Льдины сначала повредили опоры конструкции, следующий натиск и вовсе снял мост в опор и берегов и увлек за собой.

Непосредственный момент обрушения снял на видео один из местных жителей. По словам южноуральцев, мост простоял около 10 лет. Но нынешняя весна оказалась слишком суровой.

По информации районных властей, сегодня, 4 апреля, жителям поселка доставили продукты и все необходимое. В случае необходимости они смогут воспользоваться лодочной переправой.

Вопрос о восстановлении моста будет решаться уже после паводка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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