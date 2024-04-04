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Четверг, 4 апреля 2024, 17:56 мск

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В Челябинске ищут мужчину, преследовавшего младшеклассницу

В Челябинске полиция ищет мужчину, преследовавшего младшеклассницу. Инцидент на улице в районе школы №155 зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок возвращался домой после уроков. Мужчина, видимо, шел за ней от самой школы, но старался держаться в стороне. Однако когда девочка переходила дорогу по улице Краснофлотской, расстояние сократилось до нескольких шагов.

Школьница заметила, преследователя: она остановилась и достала телефон. Мужчина тут же ретировался. Девочка убедилась, что ей ничего не угрожает и только после этого вошла в подъезд. Родители обратились в полицию.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения и устанавливают маршрут передвижения мужчины.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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