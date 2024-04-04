Про «скорую» забыли: южноуральские медики просят президента России пересмотреть постановление о новых доплатах

Медики Кизильской станции скорой медицинской помощи остались без обещанных президентом России выплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники скорой медицинской помощи Кизильского района заявили о дискриминации при установлении новых социальных выплат медикам. Об этом они рассказали в видеообращении на имя президента России Владимира Путина. Ролик был опубликован в социальных сетях.

Напомним, в феврале глава государства заявил о необходимости установить с 1 марта текущего года доплаты медицинским работникам первичного звена. «В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей, а в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тысяч – медицинские работники среднего звена», – рассказал президент.

В марте вышло соответствующее постановление. Однако, как выяснилось, коснулись изменения не всех.

Так, по словам авторов видеообращения, Кизильский район – один из муниципалитетов Челябинской области с населением менее 50 тысяч человек. Районная станция скорой медицинской помощи обслуживает 47 населенных пунктов. Работают 18 фельдшеров, на каждом – 1,5-2 ставки, при этом за ставку они получают 30-35 тысяч рублей. И после введения новых доплат ситуация не изменится.

«Согласно постановлению от 20 марта 2024 года все медицинские работники нашей районной больницы получат социальную надбавку в районе 30-50 тысяч рублей ежемесячно. Наше отделение является структурным подразделением больницы и оказалось единственным, которого не коснулись изменения», – рассказали медики.

Социальные выплаты в «скорой» остались прежними – 7 тысяч фельдшерам и 4,5 тысячи диспетчерам по приему вызовов. «Фельдшер скорой медицинской помощи является средним медицинским работником первичного звена. Мы работаем по одному, подвергая свою жизнь опасности. В последнее время работа фельдшера скорой медицинской помощи обесценилась. Нам не платят за стаж, за работу в неполной бригаде. Мы работаем от 1,5-2 ставок и более. И только благодаря этим переработкам мы можем жить, забывая про свои семьи. В связи со сложившейся ситуацией теперь к нам никогда не придут молодые кадры. Удержать бы тех, кто остался. Это недопустимая дискриминация всей службы скорой помощи», – заявили авторы обращения.

Медики просят президента обратить внимание на сложившуюся ситуацию и содействовать принятию новой редакции постановления, не дискриминирующей работников «скорой».

А пока, по словам сотрудников станции, медики подумывают о переходе на другую работу. Кто будет спасать жизни людей на выезде, если это произойдет, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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