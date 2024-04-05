5 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

05.04.2024, пятница

10:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства культуры Челябинской области (отель Radisson Blu, ул.Труда, 179)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:30 Челябинск – Ондайн-пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного периода в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

17:00 Челябинск – Информационно-игровая встреча «Книжная зарядка» в рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:00 Челябинск – Литературная игра «День русской народной сказки» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

19:00 Челябинск – Моноспектакль «51-я зима Нафанаила Вилкина» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

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