«Трактор» уступил в упорном поединке «Локомотиву»

Челябинский «Трактор» в Ярославле проиграл «Локомотиву» в овертайме – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и в первом матче, с первого вбрасывания хоккеисты обеих команд начали активно атаковать. И заброшенные шайбы не заставили себя ждать.

На 6-й минуте хозяева организуют быструю атаку, Максим Березкин врывается в зону «Трактора» и делает передачу с неудобной руки Артуру Каюмову, который, не сбавляя скорости, буквально расстреливает голкипера челябинцев Сергея Мыльникова – 1:0 в пользу «Локомотива».

Но уже через минуту удачную атаку проводят гости. Семен Дер-Аргунчинцев завладевает шайбой за воротами ярославцев, простреливает в центр зоны Виталию Кравцову, и тот в касание отправляет шайбу в ворота «Локомотива» – 1:1. Больше заброшенных шайб болельщики в первом периоде не увидели.

Во второй двадцатиминутке команды продолжают упорно атаковать. Но на 32-й минуте «черно-белые» остаются в меньшинстве, а полторы минуты спустя – и вовсе втроем против пяти полевых игроков ярославского клуба. И, конечно, пропускают: на 34-й минуте Мартин Гернат оправляет шайбу в дальний угол ворот Мыльникова – 2:1, «Локомотив» снова выходит вперед. И этот игровой отрезок заканчивается уже с небольшим преимуществом хозяев.

В общем и целом, играют команды на равных. Но «Трактор» чуть больше ошибается, а ярославцы умело пользуются этим.

С началом третьего периода гости бросаются в атаку. Продолжает атаковать и «Локомотив». Но удача на 54-й минуте встречи улыбается «Трактору». Илья Карпухин зарядил от синей линии, но под удар бросился один из игроков соперника, однако со второй попытки челябинец отправляет шайбу в ворота ярославцев. Голкиперу хозяев обзор в это время перекрыл форвард «черно-белых» Александр Шаров. Сравнивают счет челябинцы – 2:2. И равновесие держится до окончания основного времени. Впереди – овертайм.

На 64-й минуте встречи дожали ярославцы челябинцев. Александр Елесин слева от синей линии бросил по воротам, а Георгий Иванов вовремя подставил клюшку, и шайба, резко изменив направление, оказалась в воротах гостей – 3:2, «Локомотив» одерживает победу.

Счет в серии становится 2:0 в пользу ярославского клуба. Следующий матч пройдет 6 апреля в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube