Челябинск и юг региона утонули в тумане

Челябинск и соседние муниципалитеты окутал густой туман.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 5 апреля, в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдаются туман, низкая облачность.

В данный момент влажность воздуха на территории области составляет 90 процентов.

Автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Кроме того, на четыре часа перенесли вылет рейса из Челябинск в Санкт-Петербург: вместо 06:15 он отправился к месту назначения в 10:28.

По информации синоптиков, завтра, 6 апреля, в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры – от +2 до +4 градусов по Цельсию, днем – 5-7 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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