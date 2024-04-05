Челябинск и юг региона утонули в тумане

Челябинск и соседние муниципалитеты окутал густой туман.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 5 апреля, в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдаются туман, низкая облачность.
В данный момент влажность воздуха на территории области составляет 90 процентов.
Автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.
Кроме того, на четыре часа перенесли вылет рейса из Челябинск в Санкт-Петербург: вместо 06:15 он отправился к месту назначения в 10:28.
По информации синоптиков, завтра, 6 апреля, в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры – от +2 до +4 градусов по Цельсию, днем – 5-7 градусов выше нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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