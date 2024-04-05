В двух районах Южного Урала объявлен режим ЧС

На Южном Урале продолжаются противопаводковые мероприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.

На особом контроле находятся населенные пункты, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков: село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района, поселки Переселенческий и Остроленский Нагайбакского района.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, по состоянию на 08:30 пятницы, 5 апреля, в регионе подтоплено 40 частных жилых домов и 97 приусадебных участков. За сутки в результате интенсивного снеготаяния наблюдались колебания уровней воды от -30 до +253 сантиметров.

В селе Варна остаются подтопленными 8 частных домов и 47 приусадебных участков (уровень воды в жилых помещениях за ночь снизился на 15 сантиметров). Уровень воды в реке Нижний Тогузак за ночь снизился на 40 сантиметров. Перелива через автодорогу нет.

В поселке Бреды подтоплены 15 частных домов и приусадебных участков (уровень воды в жилых помещениях снизился на 10 сантиметров).

В поселке Переселенческий вода остается в 9 частных домах и приусадебных участках (наблюдается снижение уровня воды в жилых помещениях).

В поселке Наследницкий остаются подтопленными 8 частных домов и 12 приусадебных участков (уровень воды в жилых помещениях за ночь снизился на 5 сантиметров).

В поселке Новый Урал подтоплены 14 приусадебных участков. Уровень воды – без изменений.

В территориях круглосуточно работают спасатели, спецтехника, развернуты пункты временного размещения людей.

Службы муниципального звена РСЧС, сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области, специалисты Уральского учебного спасательного центра продолжают проводить берегоукрепительные работы, очищать русла рек, оказывать адресную помощь населению.

Отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения. На дорогах вводится временное ограничение движение, организуется объезд. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и патрулирование автомобильных дорог.

На особом контроле находятся 12 мест перелива воды через автомобильные дороги. На ряде участков дорог отмечена положительная динамика снижения уровня воды и уменьшения ширины переливов.

В населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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