В Челябинске перед судом предстанет высокопоставленный сотрудник центра обслуживания мировых судей

Уголовное дело о получении взятки сотрудником казенного учреждения направили в суд в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, в 2022-2023 годах сотрудник учреждения получил более 53 тысяч рублей за заключение договоров подряда с индивидуальными предпринимателями, а также за способствование беспрепятственной приемке и своевременной оплате выполненных работ в помещениях мировых судей.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube