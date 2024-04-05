Копейчанку отправили в колонию-поселение после отравления ее маленькой дочери медпрепаратами

Жительница Копейска получила срок за гибель двухлетней дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 30-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, копейчанка, страдающая наркотической зависимостью, приобрела лекарственный препарат, который использовала для снятия симптомов абстинентного синдрома. Таблетки она хранила в квартире в свободном доступе.

В ноябре 2023 года, когда мать находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, предоставленная себе двухлетняя дочь горожанки, добралась до аптечки. Заинтересовавшись опасным лекарством, девочка решила его попробовать. Доза оказалась смертельной.

Суд с учетом имеющейся судимости за кражу приговорил копейчанку к 1 году 29 дням лишения свободы со штрафом в 5 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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