На Таганае проснулись муравьи

Муравьи выходят из спячки в южноуральских горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», первые насекомые начали роиться в оттаявших на солнцепеке муравейниках.

«Зиму их обитатели проводят в специальных «зимовальных» камерах на нижних ярусах, где температура не опускается ниже плюс 5 градусов, – рассказали ученые. – А с наступлением тепла начинают активничать: поднимают хвою и ветки из «спален» наверх для просушки, строят новые ходы, занимаются ремонтом. Каждый муравей в колонии четко знает, что он должен делать, и от обязанностей никогда не отлынивает».

Зато бабочки крапивницы в эти теплые дни просто порхают возле строений Центральной усадьбы, отметили в национальном парке. Пробуждение – и их, и муравьев, в этом году близко к среднемноголетним срокам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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